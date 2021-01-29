Ольга Кормухина и Игорь Саруханов попали в чёрный список Минкультуры Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, ещё пятерых российских артистов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в ведомство поступили письма от Службы безопасности Украины, после чего был издан приказ о включении в чёрный список граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Таким образом, в списке теперь значатся 164 россиянина.
В чёрный список Минкульта Украине вносятся не только российские, но и зарубежные актёры, музыканты, спортсмены и политики, которые публично поддерживают возвращение Крыма в состав РФ. Им запрещён въезд в страну, равно как и демонстрация фильмов с их участием.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русскоязычные сериалы развращают украинскую молодежь, сообщает Ura.ru. По ее словам, актёрам на Украине следует отказаться «дальше популяризировать русский язык».
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