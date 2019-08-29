Олега Сенцова готовят к обмену

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в один из столичных следственных изоляторов. По утверждению источников «Интерфакса», украинец доставлен из колонии в рамках подготовки к обмену удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Сообщалось, что Сенцов был внесен в список для обмена, но его адвокаты не смогли подтвердить эту информацию. Олег Сенцов, напомним, был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2014 года в Крыму в составе группы, членов которой заподозрили в подготовке террористических актов на полуострове. По утверждению спецслужб, члены группы были причастны к запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

Власти Украины и ряд международных организаций неоднократно призывали Россию отпустить Олега Сенцова. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года выражал готовность освободить главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в обмен на освобождение Олега Сенцова, полагая это «первым шагом доброй воли в отношениях между Россией и Украиной». Как раз накануне в Киеве из-под стражи освободили Кирилла Вышинского, и в комментариях к этому событию упоминалось вероятное включение Сенцова в список к обмену. Вместе с тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня напомнил о позиции Владимира Путина на этот счет, который называл неравноценным возможный обмен режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинениям в терроризме, и главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене. Комментировать ход переговоров по обмену между Москвой и Киевом Песков отказался, обещав вернуться к вопросу, когда в Кремле будут к этому готовы.

О переводе из колоний в московские СИЗО целого ряда осужденных в России украинцев стало известно в середине августа. Тогда же сообщалось, что их вскоре могут передать Украине. А, кроме них, как утверждал «Коммерсантъ», Украине могут выдать более 20 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

Подготовка к обмену удерживаемых лиц активизировалась после телефонных разговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вопрос обмена обсуждался и в ходе встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Комментируя украинскую проблематику, Путин тогда заметил, что «есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой осторожный оптимизм». Точная дата обмена удерживаемых на момент подготовки материала оставалась неизвестной. Некоторые источники приводили в качестве таковой пятницу, 30 августа.

