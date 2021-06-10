Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Кандидат сообщил, что решение принял после того, как посоветовался с семьей и с добровольцами, а 208-й округ выбрал, так как здесь родился, живёт, работает и знает каждый дом.

По его словам, ранее он не занимался политикой и не планирует присоединяться ни к одной из партий. Леонов отметил, что идёт в Госдуму с законопроектами, которые направлены на спасение и сохранение жизней.

Кандидат рассказал, что первый законопроект касается определения местоположения пропавшего человека с мобильным телефоном, который был принят действующими депутатами в третьем чтении, но требует серьёзных доработок. Второй документ - о создание единой федеральной базы неизвестных пациентов.

Кроме того, Леонов планирует идти на выборы с предложениями по решению проблем, с которыми сталкиваются жители ЦАО Москвы - это автомобильные парковки, шумные ночные рестораны, стритрейсеры и мотоциклисты.

