Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат
Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Кандидат сообщил, что решение принял после того, как посоветовался с семьей и с добровольцами, а 208-й округ выбрал, так как здесь родился, живёт, работает и знает каждый дом.
По его словам, ранее он не занимался политикой и не планирует присоединяться ни к одной из партий. Леонов отметил, что идёт в Госдуму с законопроектами, которые направлены на спасение и сохранение жизней.
Кандидат рассказал, что первый законопроект касается определения местоположения пропавшего человека с мобильным телефоном, который был принят действующими депутатами в третьем чтении, но требует серьёзных доработок. Второй документ - о создание единой федеральной базы неизвестных пациентов.
Кроме того, Леонов планирует идти на выборы с предложениями по решению проблем, с которыми сталкиваются жители ЦАО Москвы - это автомобильные парковки, шумные ночные рестораны, стритрейсеры и мотоциклисты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- Прокуратура запросила для напавшего на Макрона 18 месяцев тюрьмы
- Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном американский самолёт-разведчик
- СМИ: Жириновский поздравил умершего члена ЛДПР с днём рождения
- СМИ: Первый заместитель директора ФСБ стал генералом армии
- Суд снова оштрафовал Facebook за запрещённую информацию
- Суд оштрафовал Telegram на 10 млн рублей за запрещённый контент
- Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» под Снежным
- Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки
- Noize MC заболел коронавирусом
- Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru