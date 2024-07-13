Официальную биографию Путина обновили впервые с 2018 года

Предыдущая версия заканчивалась переизбранием политика на новый президентский срок по итогам выборов в 2018 году.

В обновленную биографию главы государства включили разделы о различных событиях последних шести лет. В частности, на сайте Кремля добавили главы о чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, специальной военной операции на Украине.

Новая версия биографии российского лидера заканчивается главой о выборах президента в 2024 году.

