Официальную биографию Путина обновили впервые с 2018 года
Страницу с биографией президента Владимира Путина на официальном сайте Кремля обновили впервые с 2018 года.
Предыдущая версия заканчивалась переизбранием политика на новый президентский срок по итогам выборов в 2018 году.
В обновленную биографию главы государства включили разделы о различных событиях последних шести лет. В частности, на сайте Кремля добавили главы о чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, специальной военной операции на Украине.
Новая версия биографии российского лидера заканчивается главой о выборах президента в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru