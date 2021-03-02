Офицеры Мишкин и Чепига второй раз вошли в список санкций США
Российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига вновь вошли в санкционные списки США по Алексею Навальному. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент и Минфин США.
Против этих двух граждан ранее уже был введен санкционный режим по делу Скрипалей. Агентство отмечает, что основные объекты санкций - это ФСБ и ГРУ. Против них в настоящее время действуют санкции по "киберсфере, нераспространению и по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)".
В санкионный лист также попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и другие физические и юридические лица. По данным администрации США, они виноваты в "распространении оружия массового поражения или средств его доставки".
НСН ранее передавала, что всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.
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