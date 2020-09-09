Очный саммит «пятёрки» СБ ООН могут перенести на 2021 год
Проведению саммита большой «пятёрки» стран Совета безопасности ООН, в которую входят РФ, США КНР, Франция и Великобритания, «не способствует» ситуация с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, характер предложенной встречи вряд ли допускает возможность её дистанционного проведения, передаёт ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, значит ли это, что саммит вряд ли состоится в 2020 году, Песков сказал: «Наверное, да».
Идею саммита с участием лидеров пяти стран, участвующих в СБ ООН на постоянной основе, выдвинул президент РФ Владимир Путин на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Другие члены «пятёрки» поддержали его инициативу.
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