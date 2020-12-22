«Очередной враждебный шаг». В Кремле прокомментировали новые санкции США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация США «предпочитает пнуть» и без того плохие российско-американские отношения, сообщает ТАСС.
Комментируя запрет российским компаниям покупать определенные виды американских товаров и технологий, представитель Кремля назвал новые санкции «очередным враждебным шагом».
«Каждый такой пинок отдаляет момент нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», - подытожил Песков.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своём Facebook, что новые санкции США в отношении компаний из России и Китая «блокируют международный товарообмен и устраняют возможных конкурентов».
В новый санкционный список, опубликованный Министерством торговли США, попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ, а также 45 российских организаций, в том числе «Иркут», «Оборонпром», Ростех и «Вертолёты России».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- «Очередной враждебный шаг». В Кремле прокомментировали новые санкции США
- В Ереване начался новый митинг за отставку Пашиняна
- Медведев обвинил США в «злоупотреблении «национальной безопасностью»
- Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве для экс-президентов
- Россия симметрично ответила на введенные ЕС санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru