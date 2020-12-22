«Очередной враждебный шаг». В Кремле прокомментировали новые санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация США «предпочитает пнуть» и без того плохие российско-американские отношения, сообщает ТАСС.

Комментируя запрет российским компаниям покупать определенные виды американских товаров и технологий, представитель Кремля назвал новые санкции «очередным враждебным шагом».

«Каждый такой пинок отдаляет момент нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», - подытожил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своём Facebook, что новые санкции США в отношении компаний из России и Китая «блокируют международный товарообмен и устраняют возможных конкурентов».

В новый санкционный список, опубликованный Министерством торговли США, попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ, а также 45 российских организаций, в том числе «Иркут», «Оборонпром», Ростех и «Вертолёты России».

