«Очередной приступ!»: Сенатор Цеков назвал абсурдом трибунал ЕС против Путина

Создание специального трибунала против президента России Владимира Путина со стороны ЕС будет означать дискредитацию всех международных институтов, заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков в интервью НСН.

Ранее комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в разговоре с Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом), что в планах Евросоюза есть создание «специального трибунала» для Владимира Путина до конца текущего года. По его словам, дискуссии о трибунале ведутся с различными международными акторами. Рейндерс указал, что рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы. Цеков отметил, что Россия будет реагировать в случае создания трибунала.

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«Для России это будет означать очередной приступ руссоненависничества. Это будет восприниматься как очередная инициатива всех этих еврокомиссаров, которые там друг перед другом соревнуются, выдвигая различные, зачастую абсурдные идеи в отношении России. Таким образом они дискредитируют все международные институты, которые были созданы в том числе ими. Мы тоже будем реагировать, против этого комиссара будет возбуждено уголовное дело, не исключаю, что он окажется на скамье подсудимых, но у нас, если они попытаются реализовать подобное. Его можно отловить на мировом пространстве и осудить за действия против главы нашего государства», – сказал Цеков.

При этом сенатор отметил, что ряд стран Евросоюза выступят против создания подобного трибунала.

«Чтобы создать трибунал, нужно получить согласие всех стран Евросоюза, а здесь у них могут быть большие проблемы. Найдутся страны, которые выступят против. Сначала бы им нужно создать суд над теми, кто бомбил Югославию в конце 90-х годов. Это была первая война, когда они без всяких санкций ООН бомбили суверенное государство. Ими движет не боязнь России, а ненависть, причем движет на протяжении последних 300 лет», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 2 апреля, представители 44 стран поддержали идею создания спецтрибунала для России «за преступления, совершенные против Украины». Соответствующая декларация была принята по итогам конференции в Гааге. Всего в конференции участвовало 57 стран. Среди стран, которые поддержали документ – страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, передает «Радиоточка НСН».

