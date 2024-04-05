«Очередной приступ!»: Сенатор Цеков назвал абсурдом трибунал ЕС против Путина
Если трибунал по Украине против руководства РФ будет создан, то Москва будет отвечать, отметил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Создание специального трибунала против президента России Владимира Путина со стороны ЕС будет означать дискредитацию всех международных институтов, заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков в интервью НСН.
Ранее комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в разговоре с Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом), что в планах Евросоюза есть создание «специального трибунала» для Владимира Путина до конца текущего года. По его словам, дискуссии о трибунале ведутся с различными международными акторами. Рейндерс указал, что рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы. Цеков отметил, что Россия будет реагировать в случае создания трибунала.
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«Для России это будет означать очередной приступ руссоненависничества. Это будет восприниматься как очередная инициатива всех этих еврокомиссаров, которые там друг перед другом соревнуются, выдвигая различные, зачастую абсурдные идеи в отношении России. Таким образом они дискредитируют все международные институты, которые были созданы в том числе ими. Мы тоже будем реагировать, против этого комиссара будет возбуждено уголовное дело, не исключаю, что он окажется на скамье подсудимых, но у нас, если они попытаются реализовать подобное. Его можно отловить на мировом пространстве и осудить за действия против главы нашего государства», – сказал Цеков.
При этом сенатор отметил, что ряд стран Евросоюза выступят против создания подобного трибунала.
«Чтобы создать трибунал, нужно получить согласие всех стран Евросоюза, а здесь у них могут быть большие проблемы. Найдутся страны, которые выступят против. Сначала бы им нужно создать суд над теми, кто бомбил Югославию в конце 90-х годов. Это была первая война, когда они без всяких санкций ООН бомбили суверенное государство. Ими движет не боязнь России, а ненависть, причем движет на протяжении последних 300 лет», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 2 апреля, представители 44 стран поддержали идею создания спецтрибунала для России «за преступления, совершенные против Украины». Соответствующая декларация была принята по итогам конференции в Гааге. Всего в конференции участвовало 57 стран. Среди стран, которые поддержали документ – страны-члены ЕС, Канада, Грузия, Япония, Молдова, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осудит любые попытки западных стран создать «трибунал» по Украине, передает «Радиоточка НСН».
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