Очень черная метка главе Минздрава

Оптимизация в отрасли здравоохранения была проведена «ужасно» во многих российских регионах и качество и доступность медицинских услуг в ее результате «резко ухудшились». В таких выражениях оценила реформу вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тема наиболее чувствительна, поскольку «с ней каждый день соприкасаются граждане всех возрастов, от ребенка до пожилого человека. И когда они не имеют возможности получить ту помощь, которая им необходима, конечно, кроме раздражения, с одной стороны, и, с другой стороны, развивающейся болезни они ничего взамен не получают», - отметила Голикова. Это уже не первый раз, когда вице-премьер по соцвопросам критикует работу Минздрава. В начале ноября Голикова уже высказывалась на тему реформы здравоохранения, но в куда менее резких, чем сегодня, выражениях: тогда зампред правительства сказала, что оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».

Ответ министра здравоохранения не заставил себя ждать: оптимизации здравоохранения в регионах действительно проходила «по-разному», однако слова об «ужасном» процессе излишне эмоциональны, - заявила Вероника Скворцова. Кроме того, по ее словам, которые приводит ТАСС, «очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество» медуслуг. Министр добавила, что с регионами должны были проводить «очень серьезную разъяснительную работу».

Нарекания по поводу современной организации работы учреждений здравоохранения звучат не первый день, причем, уже с высшего уровня. Так, на днях президент Путин назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион. Эта реплика прозвучала после того, как Путину сообщили, что в Адыгее из 438 фельдшерско-акушерских пунктов работают лишь 29.

«Черных меток» в адрес Минздрава и его руководителя в этом году было, пожалуй, более чем достаточно для отставки Вероники Скворцовой с поста министра. Вопросом времени ее уход называл в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в разгар конфликта вокруг детских трансплантологов Каабака и Бабенко. Дело – за поиском ее преемника, - отмечал собеседник НСН.

«Прививкой социального оптимизма» называл смену главы Минздрава руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев: «Запрос на обновление правительства есть, и есть политическая возможность, что Скворцова станет такой сакральной жертвой для роста рейтинга правительства», - говорил он на фоне массовых увольнений врачей. После нынешних заявлений вице-премьера Голиковой Вероника Скворцова – первый кандидат на отставку, - заявил г-н Калачев сегодня в эфире НСН. Нужно только, «чтобы вопрос вызрел», - считает Калачев.

Послушать вице-премьера, так вопрос не только «вызрел», но давно заколосился…

