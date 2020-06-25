Обращение за обращением: готовится новое выступление Путина

Новое обращение президента к гражданам России может состояться в начале следующей недели. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, но в качестве варианта возможен и вторник, 30-е. В новом обращении глава государства, как предполагается, сфокусируется на поправках в Конституцию России, вынесенных по его инициативе на всенародное голосование. Первоначально предложенная президентом дюжина изменений в Основной закон за время подготовки к плебисциту разрослась до без малого 50-ти. И, вероятно, Владимир Путин счел необходимым разъяснить их суть и значимость, а, кроме того, указать на важность участия в голосовании, которое в этот раз растянуто на целую неделю, чего до сих пор не бывало.

В число 46 поправок, вынесенных на голосование единым пакетом, входят, в частности, гарантии минимального размера оплаты труда и пенсионного обеспечения, доступной медпомощи, ограничения для соискателей должностей в органах власти, и главное - «обнуление» президентских сроков для действующего главы государства. В случае их одобрения – а на голосование все они вынесены единым пакетом – Владимир Путин получит возможность баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году и последующих в 2030-м. По данным последнего опроса ВЦИОМ, доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон составила 71%. Из них 54% твердо уверены в том, что будут голосовать. Про прогнозу социологов, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против — 28-32%.

Предыдущее обращение Владимира Путина вышло в эфир 23 июня. Тогда он сообщил о повышении до 15% НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 млн рублей в год, а также объявил о дополнительных мерах поддержки населения и экономики после коронавирусной самоизоляции. В частности, на каждого ребенка до 16 лет вновь будет выплачено по 10 тысяч рублей, ИТ-индустрия получит налоговые льготы, а льготные программы ипотечного кредитования расширены.

В течение весны – начала лета президент выступал с обращениями к гражданам страны уже пять раз, включая вводные выступления во время онлайн-совещаний с правительством. Так часто даже в течение года Владимир Путин не обращался к народу за все предыдущие 20 лет пребывания во главе государства. Анонсированное ныне станет уже шестым. Более того, как стало известно РБК, еще одно обращение может состояться и после голосования, чтобы президент мог поблагодарить граждан за то, что они приняли участие в референдуме.

