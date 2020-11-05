Обработка бюллетеней на выборах президента США прервана в двух округах Пенсильвании
Власти не менее двух округов Пенсильвании прервали временно обработку бюллетеней на выборах в США, сообщают CNN и NBC. Этот, так называемый, колеблющейся штат даёт 20 голосов выборщиков.
В частности, подсчёт поданных голосов приостановлен в округе Филадельфия, где находится одноименный город – самый густонаселённый в этом штате. Такая же ситуация в округе Аллегейни, где находится второй по величине город Пенсильвании - Питтсбург.
Согласно данным CNN, в обоих округах уверенно лидирует демократ Джозеф Байден. Однако в целом по штату лидерство сохраняет Дональд Трамп – в его актив пока 50,3% голосов. Байдена заручился поддержкой 48,5%.
Ранее избирательный штаб Трампа подал в суд иск с целью приостановки подсчета голосов в Пенсильвании. Команда действующего президента добивается прозрачности процесса, и требует, чтобы представителям Республиканской партии местные демократы дали возможность убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону.
Дональд Трамп заявил через Twitter о случаях мошенничества на выборах со стороны демократов и призвал положить им конец.
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