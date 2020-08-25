Обеденное предостережение Лаврова, спорное отравление, падающий рубль

Как стало известно из сообщения в соцсетях официального представителя МИДа Марии Захаровой, Сергей Лавров и Стивен Биган продолжили диалог за обедом. Им был предложен «русский стол, в том числе щи с лесными грибами», написала Захарова.

Высокопоставленный американский дипломат днем ранее встречался в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. На следующий день она заявила о готовности вступить в переговоры с президентом Александром Лукашенко. По итогам российско-американских переговоров «за щами» МИД сообщил, что Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.





Поспешными и некорректными назвал пресс-секретарь президента России утверждения об отравлении оппозиционера Алексея Навального.