Обеденное предостережение Лаврова, спорное отравление, падающий рубль
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Политический кризис в Белоруссии стал предметом обсуждения на встрече в Москве главы российского внешнеполитического ведомства и первого заместителя госсекретаря США.
Как стало известно из сообщения в соцсетях официального представителя МИДа Марии Захаровой, Сергей Лавров и Стивен Биган продолжили диалог за обедом. Им был предложен «русский стол, в том числе щи с лесными грибами», написала Захарова.
Высокопоставленный американский дипломат днем ранее встречался в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. На следующий день она заявила о готовности вступить в переговоры с президентом Александром Лукашенко. По итогам российско-американских переговоров «за щами» МИД сообщил, что Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Поспешными и некорректными назвал пресс-секретарь президента России утверждения об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Так он прокомментировал заявление немецкой клиники Charite, в котором сообщалось об интоксикации Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», - заявил Дмитрий Песков.
Он указал на то, что «медицинская аналитика» и российских и немецких врачей «абсолютно совпадает, но выводы разнятся». Ничего нового в заявлении берлинской клиники о возможных причинах резкого ухудшения состояния здоровья Алексея Навального в Кремле не видят. Что касается расследования инцидента с Навальным, то для этого «должен быть повод», а его пока нет, следует из слов Дмитрия Пескова.
Резкое снижение курса российской валюты произошло во вторник на торгах Мосбиржи.
Особенно сильно рубль просел по отношению к евро: на 19:28 мск европейская валюта стоила 89 рублей 40 копеек, что почти на полтора процента выше уровня закрытия предыдущего дня. Доллар в этот момент стоил 75 рублей 70 копеек – плюс один процент. Котировки в паре евро-рубль назвали историческим максимумом. Однако, строго говоря, это не совсем так: курс евро на торгах в Москве в моменте пробивал и отметку в 100 рублей – это было в декабре 2014-го.
Текущее ослабление рубля экономисты объясняют целым рядом факторов – от валютного кризиса в Турции, который давит на валюты всех развивающихся стран, до геополитических рисков, связанных с ситуацией в Белоруссии, и историей с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.
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