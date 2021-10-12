Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшие переговоры с представителями МИД РФ были конструктивными. Слова Нуланд привел в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.

По словам американского политика, в ходе встречи обсуждались несколько двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Кроме того, Нуланд отметила, что вдохновлена встречей с молодыми российскими лидерами в области образования, технологий и искусства, которые принимали участие в программах обмена в США. «Их впечатляющая работа является свидетельством ценности образовательных и культурных связей между нашими двумя странами», - заявила она.

Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и будет находиться в России до 13 октября.

