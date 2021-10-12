Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что прошедшие переговоры с представителями МИД РФ были конструктивными. Слова Нуланд привел в Twitter пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.
По словам американского политика, в ходе встречи обсуждались несколько двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
Кроме того, Нуланд отметила, что вдохновлена встречей с молодыми российскими лидерами в области образования, технологий и искусства, которые принимали участие в программах обмена в США. «Их впечатляющая работа является свидетельством ценности образовательных и культурных связей между нашими двумя странами», - заявила она.
Политик прилетела в «Домодедово» в понедельник и будет находиться в России до 13 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными
- В Москве мужчина обезврежен при попытке выстрелить в полицейского
- Роулинг написала новую книгу для детей о мальчике и поросенке
- Собчак назначили очную ставку с вёзшим её водителем
- Ученые раскрыли вероятность заражения COVID-19 на улице
- Путин выразил надежду на продуктивную встречу с Пашиняном
- Овечкин рассказал о своём последнем матче
- Минтранс пообещал бесплатный общественный транспорт не раньше 2035 года
- Путин назначил нового полпреда в Сибирском федеральном округе
- Дизель-электрическую подлодку «Магадан» приняли в боевой состав ВМФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru