Телеграм начал необычный учебный год: привет, «Новичок»!

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1 сентября школьники и студенты отправились на занятия. Этот учебный год начался нестандартно из-за противоэпидемиологических мер, утвержденных Роспотребнадзором.

Телеведущая Екатерина Шугаева находит эти меры крайне неудобными для родителей: «Роспотребнадзор постановил: работа в школах осуществляется по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. В переводе на обыденный, классы выходят на перемены в разное время и приезжают в школу каждый по своему графику: кто в 7:45, кто в 9:30 и т.д. Многие родители завозят детей в школу по дороге на работу. А если детей двое? Или четверо, как у меня? Учеников все равно приводят в одно и то же время, а у дверей образуются очереди и толпы. Да и какой смысл, если многие – и родители, и дети – ездят на метро в час пик?»

1 сентября Владимир Путин провел в режиме видеоконференции всероссийский открытый урок, в ходе которого заявил, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционный формат обучения. По словам президента, дистанционное образование может не заменить, а лишь дополнить традиционное.

Депутат Госдумы Елена Панина рассуждает о том, что оба формата обучения полезны: «Вынужденный период дистанционного обучения выявил как плюсы, так и многие минусы этой формы занятий. Безусловно, развивать дистанционное образование необходимо. По тем или иным предметам, в силу тех или иных обстоятельств: территориальная доступность, ограниченные физические возможности учащихся. Однако здесь необходима золотая середина, когда дистанционные занятия сочетаются с очными формами обучения. Дистанционно многие школьники и студенты могут получить доступ к уникальным знаниям из ведущих научных центров. Однако никакая дистанционная методика не может заменить живого общения преподавателей и учащихся, учащихся между собой, преподавателей друг с другом. Ничто не способно заменить живой обмен информацией, социальную среду, без которой немыслимо развитие личности».

Журналистка Леся Рябцева видит преимущество в возможности выбора: «Вообще я думаю так: если тебе понравилась удаленка, или ты хочешь, чтобы дети учились заочно, ну так для этого и так, в любом случае и без карантина, есть возможность. То есть, наша система тем и крута, что она вариативна».

Для «Нет значит нет» выбор очевиден: «Я с детства помню байки про дистанционное обучение. Разные люди с умным видом обещали, как в "Москве слезам не верит", что совсем скоро обучение будет только дистанционным. <…> И вот невероятный сюжет – вдруг начался коронавирус, и все люди были вынуждены срочно учиться удаленно. И что выяснилось, спустя полгода? Что дистанционное обучение – это фейк. Оно не работает. Никто не учится. Все страдают ерундой, выполняя ежедневные ритуалы входа в Зум-конференцию. Все делают вид, что слушают, а сами втыкают в фейсбук. Когда твой лектор – это маленькое окошечко, которое слабо что-то говорит, ты не можешь ничего запомнить. Я уверена, что теперь ни у кого нет вопросов о том, как правильно учиться. Как лучше запоминается информация. И что такое социализация».

«РосСкандал» советует не радоваться раньше времени возвращению образования в офлайн: «В Улан-Удэ почти 100 учителей отстранили от работы накануне первого сентября. Причина массового "бана" педагогов – обнаружение коронавируса у двух учителей школ №20 и №22. Всех контактировавших с ними 38 коллег отправили на карантин. Кроме того, 53 учителя прогимназии №108 также вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом и тоже отправлены на самоизоляцию… <…> Походу дистант в школах РФ неизбежен».



