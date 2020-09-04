Телеграм начал необычный учебный год: привет, «Новичок»!
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Учебный год по новым правилам
1 сентября школьники и студенты отправились на занятия. Этот учебный год начался нестандартно из-за противоэпидемиологических мер, утвержденных Роспотребнадзором.
Телеведущая Екатерина Шугаева находит эти меры крайне неудобными для родителей: «Роспотребнадзор постановил: работа в школах осуществляется по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. В переводе на обыденный, классы выходят на перемены в разное время и приезжают в школу каждый по своему графику: кто в 7:45, кто в 9:30 и т.д. Многие родители завозят детей в школу по дороге на работу. А если детей двое? Или четверо, как у меня? Учеников все равно приводят в одно и то же время, а у дверей образуются очереди и толпы. Да и какой смысл, если многие – и родители, и дети – ездят на метро в час пик?»
1 сентября Владимир Путин провел в режиме видеоконференции всероссийский открытый урок, в ходе которого заявил, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционный формат обучения. По словам президента, дистанционное образование может не заменить, а лишь дополнить традиционное.
Депутат Госдумы Елена Панина рассуждает о том, что оба формата обучения полезны: «Вынужденный период дистанционного обучения выявил как плюсы, так и многие минусы этой формы занятий. Безусловно, развивать дистанционное образование необходимо. По тем или иным предметам, в силу тех или иных обстоятельств: территориальная доступность, ограниченные физические возможности учащихся. Однако здесь необходима золотая середина, когда дистанционные занятия сочетаются с очными формами обучения. Дистанционно многие школьники и студенты могут получить доступ к уникальным знаниям из ведущих научных центров. Однако никакая дистанционная методика не может заменить живого общения преподавателей и учащихся, учащихся между собой, преподавателей друг с другом. Ничто не способно заменить живой обмен информацией, социальную среду, без которой немыслимо развитие личности».
Журналистка Леся Рябцева видит преимущество в возможности выбора: «Вообще я думаю так: если тебе понравилась удаленка, или ты хочешь, чтобы дети учились заочно, ну так для этого и так, в любом случае и без карантина, есть возможность. То есть, наша система тем и крута, что она вариативна».
Для «Нет значит нет» выбор очевиден: «Я с детства помню байки про дистанционное обучение. Разные люди с умным видом обещали, как в "Москве слезам не верит", что совсем скоро обучение будет только дистанционным. <…> И вот невероятный сюжет – вдруг начался коронавирус, и все люди были вынуждены срочно учиться удаленно. И что выяснилось, спустя полгода? Что дистанционное обучение – это фейк. Оно не работает. Никто не учится. Все страдают ерундой, выполняя ежедневные ритуалы входа в Зум-конференцию. Все делают вид, что слушают, а сами втыкают в фейсбук. Когда твой лектор – это маленькое окошечко, которое слабо что-то говорит, ты не можешь ничего запомнить. Я уверена, что теперь ни у кого нет вопросов о том, как правильно учиться. Как лучше запоминается информация. И что такое социализация».
«РосСкандал» советует не радоваться раньше времени возвращению образования в офлайн: «В Улан-Удэ почти 100 учителей отстранили от работы накануне первого сентября. Причина массового "бана" педагогов – обнаружение коронавируса у двух учителей школ №20 и №22. Всех контактировавших с ними 38 коллег отправили на карантин. Кроме того, 53 учителя прогимназии №108 также вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом и тоже отправлены на самоизоляцию… <…> Походу дистант в школах РФ неизбежен».
Отравление Навального
Официальный представитель правительства ФРГ сообщил, что, по данным специалистов лаборатории бундесвера, Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок». В этой связи немецкое правительство выразило намерение связаться с Организацией по запрещению химического оружия и уведомить партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию. В МИД ФРГ был вызван посол России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы дать объяснения.
«Доктор прописал» пытается найти логику в заявлении о «Новичке»: «Не претендуя на глубокий анализ объявления германских властей о том, что Алексей Навальный был отравлен неким веществом из "группы "Новичок", напомним о новости от 1 марта 2019 года. О том, что на очистку дома Скрипалей от "Новичка" британские власти потратили 13 тысяч часов. То есть чистили буквально каждый дюйм – если верить тогдашним сообщениям. Ну а сейчас-то с этим как, с очисткой в смысле, мерами предосторожности для пассажиров самолета, врачей, спасавших Алексея Навального в омской больнице, врачей в "Шарите"?»
«Санкции. Экспертиза» пишет о возможных действиях со стороны США и ЕС: «В целом инцидент является подарком для "ястребов". Шансы на прохождение более жестких санкций по "Северному потоку-2" в Конгрессе повышаются. <…> Реальное положение дел, комментарии нашего МИД и других официальных структур на Западе никого волновать не будут. Решения о санкциях являются односторонними, внесудебными и политическими. Тем более, что механизмы уже отработаны. Главный вопрос: как далеко решат пойти в ЕС, и особенно в США с учетом возможного ущерба для себя. Для России, среди прочего, вновь встает вопрос о защите экономики от санкций».
«АДЕКВАТ» видит в грядущих санкциях новые возможности: «Руки в ближнем зарубежье у нас окажутся развязаны практически полностью: одних санкций два раза не введешь. Хоть признавай Донбасс. Хоть выводи ситуацию в Белоруссии на референдум с постановкой самых смелых вопросов (и не на белорусскую ли тему исходно завязана сама провокация, кстати). Хоть что угодно иное, где политическая цена была или могла казаться чрезмерной. Все такое вкусное».
«Россия в глобальной политике» считает, что позиция Запада предрешена: «Уже не имеет значения, что произошло в Томске и вокруг с Алексеем Навальным, вердикт оглашен и в международном контексте обжалованию не подлежит. Форма, в которой сделано заявление, подразумевает по большому счету лишь одну реакцию официальной Москвы – расследование с подтверждением выводов, прозвучавших сегодня, и раскаянием в содеянном. Любой другой вариант принят не будет. В связи с этим уже звучащие с российской стороны призывы к взаимодействию и совместному выяснению истины не имеют смысла».
«Мюсли вслух» напоминают, что на прошлой неделе Меркель призвала не связывать продолжение строительства «Северного потока-2» с состоянием Навального: «Стоит обратить внимание на выступление Меркель – оно очень показательно. В умышленно грубом пересказе они прозвучит примерно как "то, что в России, может быть, травят врагов режима, не имеет никакого отношения к торговле с ней". На дворе не 1930-е годы, и фрау канцлерин прекрасно знает: еще как имеет. Ее слова несут послание и западным элитам (включая немецких же политиков), и Кремлю. Западу: "Коллеги, не думайте, будто события в этой варварской России (пусть они будут какие угодно) заставят меня повредить немецкой экономике в такой тяжелый для нее момент". Кремлю: "Если вы хотите торговать с Германией и экспортировать в Европу свой газ, то помогите мне: дайте объяснение случившемуся с Навальным».
Интенсификация контактов России и Белоруссии
На фоне продолжающихся протестов в Белоруссии Александр Лукашенко назвал россиян и белорусов братскими народами и заявил, что он и Владимир Путин сохранят «общее Отечество от Бреста до Владивостока». «Мышь в овощном» считает, что к этому заявлению надо относиться осторожно: «Лукашенко, конечно, сказал совершенно правильную вещь. С которой мы полностью согласны как в отношении белорусов, так и в отношении малоросов. Александр Григорьевич вообще умеет говорить красиво, возможностей убедиться в этом было множество. Только вопрос: и что конкретно следует из этого его заявления? Если, как обычно, ничего или новая просьба о помощи, то похлопаем и займемся своими делами. Политик – это не оперный певец, мастерство которого оценивается исключительно по умению рисовать голосом вензеля. От него принято ждать не только слов, но и дел».
В среду в Москве состоялась встреча глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. В четверг в Минске российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александр Лукашенко. На ближайшее время назначена встреча Владимира Путина с его белорусским коллегой.
Лавров и Макей на встрече говорили о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Глава российского МИД сообщил, что на белорусской территории находятся порядка двухсот экстремистов, натренированных на Украине.
«WarGonzo» полагает, что Лавров чего-то не договаривает: «Что-то нам в проекте @wargonzo подсказывает, что 200 боевиков – это еще скромная цифра. Лавров все-таки дипломат и не склонен нагнетать обстановку. Наши источники в силовых структурах сообщают, что их численность на порядок больше».
«338» считает, что Москва активнее Минска реагирует на внешние угрозы: «Белорусские спикеры как-то выборочно говорят о натовской угрозе: указывают на поляков, не замечая, что творится в Эстонии. А там накануне американские ракетчики и артеллы из 41-й бригады на некогда советской авиабазе в г. Тапа приступили к учениям по поражению целей из РСЗО. Соседнюю Латвию в учет не берем – там просто проходят учения артиллерийских подразделений, противотанкистов и минометчиков. Ракетчики же чуть посолиднее будет. Отреагировал на учения только российский МИД: учения не способствуют региональной стабильности. А белорусам было бы с чего тревожиться: ракеты установки М142 покрывают расстояние примерно в 300 км. <…> В общем, слона-то и не заметили. Ставить на вид заокеанским партнерам пришлось коллегам из России. Правда, заокеанские партнеры послали их по известному адресу в духе "делаем что хотим", но ничто не мешает поднять по тревоге, к примеру, ракетчиков в Калининграде или показаться на перископной глубине ракетоносцу где-нибудь в Беринговом проливе. Тогда тональность месседжей изменится».
Встреча Лукашенко с Мишустиным состоялась на следующий день после заявления правительства ФРГ об отравлении Навального боевым веществом. На этой встрече Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы о том, что слова канцлера ФРГ об отравлении оппозиционера фальсифицированы.
«Катарсис» недоумевает: «Интересно, а зачем Меркель, которая, с точки зрения Лукашенко, готовит фальсификацию века и косвенно обвиняет Россию в отравлении Навального, обсуждать это с Варшавой? Да еще так, чтобы это легко перехватила Беларусь, то есть без шифрования. Зачем вообще уведомлять Варшаву о подобной планируемой фальсификации?»
«Красная папка» считает, что провокацию с отравлением Навального следует рассматривать в контексте российско-белорусских отношений: «Навальный-гейт это ответный ход коллективного западного гроссмейстера на белорусско-российский гамбит – ускорение интеграции Союзного государства России и Белоруссии. В свою очередь форсирование интеграционных процессов – это ответ на протесты в Белоруссии, попытку "оранжевого" госпереворота и игру за гранью фола на нашем поле. <…> Дорожная карта интеграции России и Белоруссии крайне беспокоит Запад. По дипломатическим и публичным каналам России передан ультиматум отказаться от планов по интеграции под угрозой секторальных и персональных санкций, но напрямую связывать санкции с российско-белорусским гамбитом слишком грубо и натянуто, поэтому и появился подходящий "казус-белли" в лице "отравления Навального».
В России начинается вакцинация от гриппа
«Толкователь» объясняет, почему в этом году особенно важно сделать прививку: «Пришествие ковида открыло нам глаза на важность повсеместной вакцинации. Все, кто так яро ждут вакцины от Ковида, а вакцинируетесь ли вы от гриппа? Или в моде нынче только ковид? В этом году к нам придут новые штаммы гриппа, против которых ни у кого нет иммунитета. <…> И, следовательно, в этом году, если не будет массовой вакцинации, вероятность эпидемии – теперь уже гриппа – гораздо выше, чем в прошлые годы, когда были распространены классические штаммы гриппа, которые уже были ранее. Так что неспроста в Москве в этом году такая массовая прививочная кампания – более 400 пунктов вакцинации. Делают все, как обычно, бесплатно и быстро».
«Толстые люди в просторных футболках» пишут, что вакцинирование от гриппа важно не только для каждого конкретного человека, но для общества в целом: «Это не только важно для вашего здоровья в целом, но и поможет не допустить допнагрузку на больницы. Чем меньше мы болеем, тем меньше нагрузка для врачей. Соответственно, силы можно отдать на лечение заболевших ковидом. Все мировое медицинское сообщество призывает не пренебрегать прививкой от гриппа в этот нелегкий год!»
«Записки врача» утверждают, что вакцинирование абсолютно безопасно: «За 10 лет не зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений после прививки. На данный момент нет никакой разницы между российской вакциной и заграничной. Их все делают на основе единых рекомендаций ВОЗ. Каждый год состав вакцины обновляется. <…> Все препараты полностью безопасны, так как прошли обязательную государственную сертификацию».
Тем временем западные СМИ сообщили шокирующую новость: якобы российская вакцина от коронавируса может сделать людей более восприимчивыми к ВИЧ, что, в свою очередь, может привести к вспышке СПИДа. «Всевидящее око» считает, что нашим западным партнерам не хватает воображения: «Удивительно, что "Новичок" до сих пор в этой самой вакцине не нашли».
Парламентские выборы в Черногории
В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей Демократической партии социалистов (ДПС) и ее коалиционных партнеров. Оппозиционная коалиция займет большинство мест в парламенте, 41 из 81, и получит право сформировать правительство. Президент Черногории Мило Джуканович, он же лидер правившей свыше 30 лет ДПС, заявил, что его партия готова перейти в оппозицию.
«Мейстер» пишет, что уходит эпоха: «Результаты этих выборов, по сути, закрывают эпоху 29-летнего правления нынешнего президента Черногории Мило Джукановича. Человека, при котором Черногория отделилась от Сербии, признала независимость Косово, вошла в НАТО, заигрывала с местными раскольниками в пику Сербской православной церкви и обвиняла Россию в подготовке переворота в стране. Перевес в количестве депутатов минимальный и очень многое на грани, но сейчас у оппозиции появилась реальная возможность скинуть клан Джукановича и переформатировать внутреннюю и внешнюю политику государства. В том числе, и отношения с Россией, ведь среди оппозиционных партий, выигравших выборы, есть много политиков, выступающих за сближение с Сербией и Россией».
«Русский ориенталист» рассказывает о Джукановиче: «Черногорский президент Мило Джуканович – духовный отец Порошенко, Лукашенко, Януковича. Тех людей, которые, сидя на двух стульях, в конце концов ушли под запад, прихватив с собой русские бабки. Только у них этого по разным причинам не вышло, а у него получилось».
Журналист Сергей Белоус отмечает, что Джукановича подвели хорваты: «Забавным фактором, который также внес свою лепту в окончание тридцатилетнего правления ДПС, стал раскол в среде представителей хорватов Черногории, выдвинувших от себя сразу две партии – и ни одна из них не смогла пройти мизерный цензус в 0.35%, установленный для нацменьшинств. Зато вместе они могли бы получить два мандата и спасти Джукановича – тогда он (имея 42 места) снова бы сформировал правительство».
«Корнеевский / Вечерний вечер» полагает, что минимальный перевес оппозиции оставляет Джукановичу возможности для манипуляций: «Победившая на выборах оппозиция Черногории заговорила о нормализации отношений с Россией. А лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич вообще назвал ошибкой поддержку антироссийских санкций. Впервые за 30 лет в стране может поменяться политический вектор. Если, конечно, оппозиционным силам удастся сохранить единство. Дело в том, что партия президента Мило Джукановича хотя и не получила большинство мест в парламенте страны, но по количеству мандатов все равно первая. То есть его противникам нужно действовать сообща. Соответственно, у действующей власти тут есть поле для маневра. <…> Думаю, можно ожидать, что он [Джуканович] лично и его доверенные лица сейчас будут ходить по вражеским партиям и любой ценой заручаться их поддержкой – подкуп, угрозы, соблазнения – все пойдет в ход».
«Русское будущее» ищет российский след: «Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории", получившей сейчас большинство в парламенте, заявил, что поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой. <…> Неплохо. То есть и черногорские выборы – вернее, их результаты – это тоже мы? Уважаем».
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