Новым премьером Таиланда избрана Пхетхонгтхан Чинават

Лидер партии «Пхыа Тхаи» («Ради Таиланда») Пхетхонгтхан Чинават стала 31-м премьер-министром Таиланда. Голосование на сессии Национальной ассамблеи (парламента) королевства транслировал телеканал Thai PBS.

Кандидатуру политика поддержали 319 депутатов, 145 человек выступили против, еще 27 воздержались. Всего в голосовании участвовал 491 депутат.

«Таким образом Пхетхонгтхан Чинават получила большинство голосов и избрана 31-м премьер-министром Таиланда», — заявил спикер Ван Мухамад Нор Матха.

Чинават 37 лет, она младшая дочь бывшего премьера королевства Таксина Чинавата. Политик стала второй женщиной-премьером после ее тетки Йинглак Чинават и и самым молодым главой правительства в истории страны.

Предыдущего главу правительства Таиланда Сеттху Тхависина отстранили от должности за нарушение этического кодекса: политик назначил в кабмин адвоката, ранее отбывавшего срок в тюрьме за попытку подкупить Верховный суд, напоминает RT.

