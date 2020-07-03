Новым премьером Франции назначен Жан Кастекс

Координатор стратегии выхода Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны. Об этом со ссылкой на заявление Елисейского дворца в пятницу сообщает BFMTV.

Кастекс – президент Национального агентства спорта Франции, в 2011-2012 годах являлся заместителем главы канцелярии президента Николя Саркози.

Кастекс стал главой правительства страны после того, как с этой должности ушёл Эдуар Филипп, занимавший пост премьера с 2017 года. Отставка произошла на фоне неудачных для пропрезидентской партии «Вперёд, Республика!» региональных выборов, которые для самого Филиппа сложились удачно.

