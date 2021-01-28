Новый президент Киргизии официально вступил в должность

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность, передаёт ТАСС.

Церемония инаугурации прошла в столице республики Бишкеке, отмечает RT.

Жапаров зачитал текст присяги, после новому президенту вручили штандарт, удостоверение и нагрудный знак главы государства.

Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Предыдущий глава республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре 2020 года.

По данным киргизского ЦИК, на выборах Жапаров получил более 79% голосов избирателей, выиграв в первом туре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнаугурацияПрезидентские ВыборыКиргизия
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