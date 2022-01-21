Новый президент Чили представил правительство
Новый президент Чили Габриэль Борич представил состав своего правительства, где более половины постов заняли женщины. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Борича, в правительство вошли люди разного происхождения и с разным образованием. Он отметил, что кабмин также разнообразен, как страна.
В новом правительстве, 14 из 24 постов займут женщины, в частности женщины возглавят МВД, МИД, Минобороны.
Борич стал самы молодым президентом Чили. В феврале ему исполнится 36 лет. Борич выиграл выборы во втором туре, он обошел по результатам голосования ультраконсерватора Хосе Антонио Каста, который набрал 44,19% голосов избирателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану
- В Грузии сообщили о желании возобновить авиасообщение с Россией
- Захарова упрекнула Блинкена в двойных стандартах
- Лавров предупредил США о последствиях игнорирования озабоченностей РФ
- Псаки: США планируют эвакуацию американцев с Украины
- ФМБА планирует исследовать лекарство «МИР 19» для домашнего лечения
- Украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке
- Глава МХАТ обвинил главбуха театра в краже 4 млн
- В Вене заявили о необходимости для Европы «Северного потока – 2»
- Экс-судья Верховного суда Чечни подтвердил Пескову похищение своей жены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru