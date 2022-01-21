Новый президент Чили представил правительство

Новый президент Чили Габриэль Борич представил состав своего правительства, где более половины постов заняли женщины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борича, в правительство вошли люди разного происхождения и с разным образованием. Он отметил, что кабмин также разнообразен, как страна.

В новом правительстве, 14 из 24 постов займут женщины, в частности женщины возглавят МВД, МИД, Минобороны.

Борич стал самы молодым президентом Чили. В феврале ему исполнится 36 лет. Борич выиграл выборы во втором туре, он обошел по результатам голосования ультраконсерватора Хосе Антонио Каста, который набрал 44,19% голосов избирателей.

