Новый премьер Японии договорился о встрече с Путиным
Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки заявил, что была достигнута принципиальная договоренность о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сообщает РИА Новости.
По его словам, конкретная дата ещё не обсуждалась, но лидеры двух стран согласились с тем, что встреча необходима.
«Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», - резюмировал посол.
Ранее парламент Японии утвердил бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду на пост главы японского правительства, передаёт ОТР.
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