Новый премьер Японии договорился о встрече с Путиным

Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки заявил, что была достигнута принципиальная договоренность о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сообщает РИА Новости.

По его словам, конкретная дата ещё не обсуждалась, но лидеры двух стран согласились с тем, что встреча необходима.

«Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», - резюмировал посол.

Ранее парламент Японии утвердил бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду на пост главы японского правительства, передаёт ОТР.

