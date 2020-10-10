Новый премьер Киргизии провозгласил Россию главным стратегическим партнером
10 октября 202017:20
По словам нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, Россия остается главным стратегическим партнером Киргизии, сообщает РИА Новости.
«Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», - заявил Жапаров журналистам.
Ранее его кандидатуру на этот пост утвердили депутаты парламента страны.
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10 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru