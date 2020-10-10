Новый премьер Киргизии провозгласил Россию главным стратегическим партнером

По словам нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, Россия остается главным стратегическим партнером Киргизии, сообщает РИА Новости.

«Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане», - заявил Жапаров журналистам.

Ранее его кандидатуру на этот пост утвердили депутаты парламента страны.

