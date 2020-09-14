Новый лидер правящей партии Японии высказался о Курилах
Япония намерена продолжить консультации с Россией о возможности заключения мирного договора и принадлежности южно-курильских островов. С таким заявлением выступил новый лидер правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга. 16 сентября парламент должен назначить его главой правительства.
Как уточнил Суга, Токио настроен на прояснение принадлежности всех четырех островов «северных территорий», как в Японии называют российские южные Курильские острова, передает ТАСС.
Будущий премьер-министр отметил, что Синдзо Абэ, который уходит в отставку с поста главы правительства по состоянию здоровья, а также бывший премьер Ёсиро Мори, смогли наладить личные доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Москва неоднократно подчёркивала неоспоримый суверенитет над южными Курилами, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, отмечает RT.
Сегодня правящая партия Японии на своем съезде абсолютным большинством голосов избрала председателем Ёсихидэ Суга, который считался правой рукой Абэ. Новый лидер будет занимать пост премьер-министра до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.
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