Новый глава Госдепа США принёс присягу
Новый руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен принёс присягу в примыкающем к Белому дому административном здании имени Эйзенхауэра.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, Блинкена привела к присяге вице-президент Камала Харрис. На церемонии присутствовала также супруга нового госсекретаря.
Накануне американский Сенат утвердил Блинкена на должность главы Госдепартамента. О выдвижении его кандидатуры стало известно в ноябре. Ранее Блинкен работал в качестве советника нынешнего президента Джо Байдена по внешней политике.
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