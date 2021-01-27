Новый глава Госдепа США принёс присягу

Новый руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен принёс присягу в примыкающем к Белому дому административном здании имени Эйзенхауэра.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Блинкена привела к присяге вице-президент Камала Харрис. На церемонии присутствовала также супруга нового госсекретаря.

Накануне американский Сенат утвердил Блинкена на должность главы Госдепартамента. О выдвижении его кандидатуры стало известно в ноябре. Ранее Блинкен работал в качестве советника нынешнего президента Джо Байдена по внешней политике.

