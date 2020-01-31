Новый глава Чувашии отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке правительства республики, сообщает ТАСС. Члены регионального кабмина продолжат исполнять обязанности «до новых решений».

Николаев отметил, что со многими членами правительства он продолжит работу в дальнейшем. Глава региона собирается обсудить с ними, в частности, планы выполнения нацпроектов.

Николаев назначен врио главы республики после того, как президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Выборы в Чувашии пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

