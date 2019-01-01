Новые санкции США запретят покупать то, чего ещё нет

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Как пояснили авторы инициативы, демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс, с введением новых правил, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что России пока не о чем беспокоиться. Во-первых, документ еще не подписан президентом Трампом, а во-вторых, не все страны готовы исполнять указания Штатов (слушайте аудио).