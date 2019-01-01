Санкции

Новые санкции США запретят покупать то, чего ещё нет

12 июля10:05

Экономист Денис Ракша предложил не паниковать раньше времени, потому что не все страны готовы будут подчиниться приказам Штатов.

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Как пояснили авторы инициативы, демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс, с введением новых правил, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что России пока не о чем беспокоиться. Во-первых, документ еще не подписан президентом Трампом, а во-вторых, не все страны готовы исполнять указания Штатов (слушайте аудио).

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«Речь идет о новом суверенном долге, а не старом. То есть хотят запретить покупать даже то, что еще не куплено. Старых инвестиций это не коснется. А что касается нового суверенного долга, то, уверяю, на него найдутся покупатели. Может быть, американцы имеют ввиду, что это запрет не только для американцев, а вообще для всех. Но вся мировая геополитическая система пошла вразнос и не все хотят подчиняться американцам и их санкциям», - отметил Денис Ракша.

В поправках есть уточнение, которое позволяет отменять ограничения, если в итоге будет сделан вывод о невмешательстве Москвы выборы президента США в 2016-м году.

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ТЕГИ:СанкцииГосдолгДенис Ракша