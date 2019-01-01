Новые санкции США запретят покупать то, чего ещё нет
Экономист Денис Ракша предложил не паниковать раньше времени, потому что не все страны готовы будут подчиниться приказам Штатов.
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Как пояснили авторы инициативы, демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс, с введением новых правил, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что России пока не о чем беспокоиться. Во-первых, документ еще не подписан президентом Трампом, а во-вторых, не все страны готовы исполнять указания Штатов (слушайте аудио).
«Речь идет о новом суверенном долге, а не старом. То есть хотят запретить покупать даже то, что еще не куплено. Старых инвестиций это не коснется. А что касается нового суверенного долга, то, уверяю, на него найдутся покупатели. Может быть, американцы имеют ввиду, что это запрет не только для американцев, а вообще для всех. Но вся мировая геополитическая система пошла вразнос и не все хотят подчиняться американцам и их санкциям», - отметил Денис Ракша.
В поправках есть уточнение, которое позволяет отменять ограничения, если в итоге будет сделан вывод о невмешательстве Москвы выборы президента США в 2016-м году.
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