«Новые люди» собрались бороться с фальсификацией на выборах

«Все мы получаем поддержку людей, но все можно потерять в один день, или теперь в три дня голосования. Расширился риск фальсификаций, наша задача - не допустить нарушения, бороться с ними на каждом участке. Уже сложилась система фальсификации. Но эта система круговой поруки может быть взломана», - уверен Нечаев в ходе круглого стола, который в понедельник проходит в пресс-центре «Аргументы и Факты».

В круглом столе принимают участие новые политические партии: «Партия прямой демократии» Вячеслава Макарова, «Новые людей» Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» Руслана Хвостова и «Российская партия пенсионеров» Владимира Буракова. Инициатором дискуссии выступила партия «Новые люди».

