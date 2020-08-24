«Новые люди» обвинили КПРФ в устранении конкуренции на выборах
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил НСН, что судебные иски коммунистов на кандидатов от партии – это хорошо срежиссированная кампания.
В конце прошлой недели по искам КПРФ в Нижнем Новгороде был снят с выборов кандидат-одномандатник от партии «Новые люди» Михаил Холин. Холин руководит проектами «Школа новой политики» и «Клуб молодых предпринимателей». В Ессентуках коммунисты потребовали признать незаконным и отменить регистрацию списка «Новых людей». Этот список выдвинуло региональное отделение партии в Ставропольском крае. Истцы просят суд признать уже проверенные избиркомом подписи недействительными.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в эфире НСН высказал мнение, что нападки со стороны КПРФ продолжатся. Он утверждает, что все это - хорошо срежиссированная кампания.
«Эти выборы, первые для нашей партии, и до выборов мы думали, что в стране есть какая-то оппозиция, включая коммунистов. Но мы увидели, что коммунисты ничем не отличаются от власти. Так ведут себя спойлеры, те, кто не хотят конкуренции. Любопытно, что там, где коммунисты пришли к власти, например в Новосибирске, «срубили» наших кандидатов-одномандатников и ведут себя как медведь в красном пальто», - полагает Нечаев.
«Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции. Она намерена принять участие в выборах в региональные заксобрания, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Немецкие врачи заявили об отравлении Навального
- Россия восстановит космодром «Морской старт» за 35 млрд рублей
- «Новые люди» обвинили КПРФ в устранении конкуренции на выборах
- Порядка 85 процентов водителей получат скидки по ОСАГО
- Депутат МГД Гусева: Санобработку в школах Москвы будут проводить чаще из-за угрозы COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru