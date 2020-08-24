«Новые люди» обвинили КПРФ в устранении конкуренции на выборах

В конце прошлой недели по искам КПРФ в Нижнем Новгороде был снят с выборов кандидат-одномандатник от партии «Новые люди» Михаил Холин. Холин руководит проектами «Школа новой политики» и «Клуб молодых предпринимателей». В Ессентуках коммунисты потребовали признать незаконным и отменить регистрацию списка «Новых людей». Этот список выдвинуло региональное отделение партии в Ставропольском крае. Истцы просят суд признать уже проверенные избиркомом подписи недействительными.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в эфире НСН высказал мнение, что нападки со стороны КПРФ продолжатся. Он утверждает, что все это - хорошо срежиссированная кампания.

«Эти выборы, первые для нашей партии, и до выборов мы думали, что в стране есть какая-то оппозиция, включая коммунистов. Но мы увидели, что коммунисты ничем не отличаются от власти. Так ведут себя спойлеры, те, кто не хотят конкуренции. Любопытно, что там, где коммунисты пришли к власти, например в Новосибирске, «срубили» наших кандидатов-одномандатников и ведут себя как медведь в красном пальто», - полагает Нечаев.

«Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции. Она намерена принять участие в выборах в региональные заксобрания, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

