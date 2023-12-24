«Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении

Лидеры «Новых людей» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение об объединении, передает РИА Новости.

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Соглашение подписано на съезде «Новых людей» в Москве. По словам Титова, партии выдвинут единого кандидата на президентских выборах.

Ранее в воскресенье источник ТАСС сообщил, что «Новые люди» выдвинут вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова кандидатом на выборы президента.

В прошлое воскресенье съезд «Единой России» поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииГосдумаБорис ТитовПартии

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