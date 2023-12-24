«Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении
24 декабря 202315:12
Лидеры «Новых людей» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение об объединении, передает РИА Новости.
Соглашение подписано на съезде «Новых людей» в Москве. По словам Титова, партии выдвинут единого кандидата на президентских выборах.
Ранее в воскресенье источник ТАСС сообщил, что «Новые люди» выдвинут вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова кандидатом на выборы президента.
В прошлое воскресенье съезд «Единой России» поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru