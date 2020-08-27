Новости за ночь: В США отреагировали на пуск китайских баллистических ракет

Как отмечают «Известия», таким образом он прокомментировал публикацию в издании South China Morning Post о пуске двух баллистических ракет КНР в сторону Южно-Китайского моря. Источник издания заявил, что они проведены в качестве ответа Пекина на потенциальные риски в связи с частым появлением американских военных кораблей и самолётов в Южно-Китайском море.

Китай перед этим заявил, что американский самолёт вторгся в запрещённую для полётов зону северного военного округа страны, где велась учебная стрельба. Военные КНР сочли произошедшее провокацией.

