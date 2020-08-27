Новости за ночь: В США отреагировали на пуск китайских баллистических ракет
Власти Китая «глубоко ошибаются», если думают, что запуск баллистических ракет каким-либо образом «запугает» американцев и их союзников. Об этом в «Твиттере» написал специальный посланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
If China thinks launching ballistic missiles will somehow intimidate the United States and our allies, they’re sorely mistaken. pic.twitter.com/PibjtyPKST— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) August 26, 2020
Как отмечают «Известия», таким образом он прокомментировал публикацию в издании South China Morning Post о пуске двух баллистических ракет КНР в сторону Южно-Китайского моря. Источник издания заявил, что они проведены в качестве ответа Пекина на потенциальные риски в связи с частым появлением американских военных кораблей и самолётов в Южно-Китайском море.
Китай перед этим заявил, что американский самолёт вторгся в запрещённую для полётов зону северного военного округа страны, где велась учебная стрельба. Военные КНР сочли произошедшее провокацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru