Новости за ночь: В США отреагировали на пуск китайских баллистических ракет

Власти Китая «глубоко ошибаются», если думают, что запуск баллистических ракет каким-либо образом «запугает» американцев и их союзников. Об этом в «Твиттере» написал специальный посланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Как отмечают «Известия», таким образом он прокомментировал публикацию в издании South China Morning Post о пуске двух баллистических ракет КНР в сторону Южно-Китайского моря. Источник издания заявил, что они проведены в качестве ответа Пекина на потенциальные риски в связи с частым появлением американских военных кораблей и самолётов в Южно-Китайском море.

Китай перед этим заявил, что американский самолёт вторгся в запрещённую для полётов зону северного военного округа страны, где велась учебная стрельба. Военные КНР сочли произошедшее провокацией.

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ТЕГИ:Баллистическая РакетаСШАКитай
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