Новости за ночь: Москва уличила США в опеке над террористами

27 сентября 201907:23
Константин Иванов

Главные события ночи по версии НСН.

1

МИД России прокомментировал новые американские санкции

В МИД России заявили, что введенные накануне санкции США направлены на то, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Вашингтон окончательно «сбросил маски» и показал, что опекает террористов.

Ранее власти США внесли в свой черный список пять судов, одну фирму и трех физических лиц, обвинив их в поставках топлива для российских военных в Сирии. 

2

В России появится онлайн-архив советских военнопленных

В российский государственный военный архив будут внесены электронные копии документов примерно полумиллиона советских военнопленных Второй мировой войны, сообщает «Коммерсант».

Ранее соответствующее соглашение в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» подписали Российский военный архив и Федеральный архив Германии. 

3

Минск призвал отказаться от ракет средней и малой дальности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал все страны подписать декларацию об отказе от производства и развертывания ракет средней и малой дальности.

Глава ведомства отметил, что утративший свою силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был одним важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. 

4

Памфилова предложила реформировать систему выборов

Глава ЦИК России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК,

По данным РБК, Памфилова, в частности, предлагает изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания руководителей этих комиссий, отказаться от досрочного голосования и открепительных удостоверений, а также установить персональную ответственность председателей избиркомов и изменить муниципальный и подписной фильтры. 

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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