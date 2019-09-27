Новости за ночь: Москва уличила США в опеке над террористами
Главные события ночи по версии НСН.
МИД России прокомментировал новые американские санкции
В МИД России заявили, что введенные накануне санкции США направлены на то, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Вашингтон окончательно «сбросил маски» и показал, что опекает террористов.
Ранее власти США внесли в свой черный список пять судов, одну фирму и трех физических лиц, обвинив их в поставках топлива для российских военных в Сирии.
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В российский государственный военный архив будут внесены электронные копии документов примерно полумиллиона советских военнопленных Второй мировой войны, сообщает «Коммерсант».
Ранее соответствующее соглашение в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» подписали Российский военный архив и Федеральный архив Германии.
Минск призвал отказаться от ракет средней и малой дальности
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал все страны подписать декларацию об отказе от производства и развертывания ракет средней и малой дальности.
Глава ведомства отметил, что утративший свою силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был одним важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны.
Памфилова предложила реформировать систему выборов
Глава ЦИК России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК,
По данным РБК, Памфилова, в частности, предлагает изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания руководителей этих комиссий, отказаться от досрочного голосования и открепительных удостоверений, а также установить персональную ответственность председателей избиркомов и изменить муниципальный и подписной фильтры.
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