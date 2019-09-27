Новости за ночь: Москва уличила США в опеке над террористами

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В МИД России заявили, что введенные накануне санкции США направлены на то, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Вашингтон окончательно «сбросил маски» и показал, что опекает террористов.

Ранее власти США внесли в свой черный список пять судов, одну фирму и трех физических лиц, обвинив их в поставках топлива для российских военных в Сирии.

