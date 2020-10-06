Новости за ночь: В Киргизии допустили аннулирование итогов парламентских выборов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о возможности аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. Её цитирует ИА «24.kg».
Также пресс-секретарь рассказала, что все свои усилия президент направляет на то, чтобы вернуть Киргизию в правовое русло. «Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны», – сказала Стамалиева.
Глава государства из-за протестов по итогам парламентских выборов рекомендовал Центральному избирательному комитету Киргизии проверить материалы о нарушениях на участках голосования, вплоть до отмены результатов выборов.
В столице Киргизии 5 октября произошел ряд протестов с участием сторонников партий, не прошедших барьер на выборах в законодательное собрание страны. Протестующие потребовали от ЦИК страны провести новые выборы. Правоохранительные органы использовали водометы и светошумовые гранаты, СМИ сообщили о применении коктейлей Молотова.
Утром во вторник самопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.
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