Новости за ночь: Украине предрекли «самоуничтожение» из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что делает, и если он сохранит свой пост, то страна просто перестанет существовать. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», - цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Бывший нардеп опасается, что из-за политики Зеленского судебная власть на Украине перейдёт другим странам, в результате чего те создадут «карательную вертикаль».

Мураев раскритиковал и экономическую политику главы государства, заявив, что страну грабили, дав возможность заработать американским спекулянтам, передаёт РИА ФАН.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал мнение, что окружение Зеленского «лепит» из него нового Брежнева – притом, что изначально политик пришёл к власти «как свой парень». После этого интервью Богдан пожаловался на «физическую» угрозу и уехал за границу.

