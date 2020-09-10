Новости за ночь: Украине предрекли «самоуничтожение» из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что делает, и если он сохранит свой пост, то страна просто перестанет существовать. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», - цитирует его телеканал РЕН ТВ.
Бывший нардеп опасается, что из-за политики Зеленского судебная власть на Украине перейдёт другим странам, в результате чего те создадут «карательную вертикаль».
Мураев раскритиковал и экономическую политику главы государства, заявив, что страну грабили, дав возможность заработать американским спекулянтам, передаёт РИА ФАН.
Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал мнение, что окружение Зеленского «лепит» из него нового Брежнева – притом, что изначально политик пришёл к власти «как свой парень». После этого интервью Богдан пожаловался на «физическую» угрозу и уехал за границу.
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