Новости за ночь: Киев приостановил разрыв отношений с Москвой
Главные события ночи по версии НСН
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ, сообщает «Коммерсант». Последний раз Украина по собственной инициативе денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной – это произошло 1 апреля текущего года.
Собеседник издания не исключили, что причиной приостановки расторжения соглашений могут быть кадровые перестановки в аппарате, в котором сейчас банально «не до этого».
Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
В Крыму готовятся заложить два российских универсальных десантных корабля (УДК). Как сообщили ТАСС источники в кораблестроительной отрасли, строительством судов займется завод «Залив». Работы начнутся в мае 2020 года.
Отмечается, что корабли с водоизмещением до 15 тысяч тонн смогут перевозить более десяти вертолетов. Также УДК получат большую доковую камеру для десантных катеров. Первое судно должны сдать к 2027 году.
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Болтон заявил, что ушел со своего поста добровольно. Однако Дональд Трамп сообщил, что попросил советника уволиться из-за неразрешимых разногласий по целому ряду вопросов.
КНДР испытала сверхбольшую реактивную системы залпового огня
Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило об успешном испытании сверхбольшой реактивной системы залпового огня. На учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.
В свою очередь южнокорейские военные сообщили, что в минувший вторник, 10 сентября, в Северной Корее запустили два снаряда неустановленного типа. Они пролетели около 330 километров.
В Японии распустили правительство
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку кабинета министров в полном составе. Причиной отставки стали планы изменить состав правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в минувшем июле, а также планы по увеличению потребительского налога до десяти процентов.
Ожидается, что свои посты сохранят только министра: генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Новый состав правительства должны представить во второй половине дня в среду, 11 сентября.
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