Новости за ночь: Киев приостановил разрыв отношений с Москвой

11 сентября07:18

Главные события ночи по версии НСН

1

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ, сообщает «Коммерсант». Последний раз Украина по собственной инициативе денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной – это произошло 1 апреля текущего года. 

Собеседник издания не исключили, что причиной приостановки расторжения соглашений могут быть кадровые перестановки в аппарате, в котором сейчас банально «не до этого». 

2

Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму

В Крыму готовятся заложить два российских универсальных десантных корабля (УДК). Как сообщили ТАСС источники в кораблестроительной отрасли, строительством судов займется завод «Залив». Работы начнутся в мае 2020 года.

Отмечается, что корабли с водоизмещением до 15 тысяч тонн смогут перевозить более десяти вертолетов. Также УДК получат большую доковую камеру для десантных катеров. Первое судно должны сдать к 2027 году. 

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В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Болтон заявил, что ушел со своего поста добровольно. Однако Дональд Трамп сообщил, что попросил советника уволиться из-за неразрешимых разногласий по целому ряду вопросов. 

4

КНДР испытала сверхбольшую реактивную системы залпового огня

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило об успешном испытании сверхбольшой реактивной системы залпового огня. На учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

В свою очередь южнокорейские военные сообщили, что в минувший вторник, 10 сентября, в Северной Корее запустили два снаряда неустановленного типа. Они пролетели около 330 километров. 

5

В Японии распустили правительство

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку кабинета министров в полном составе. Причиной отставки стали планы изменить состав правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в минувшем июле, а также планы по увеличению потребительского налога до десяти процентов.

Ожидается, что свои посты сохранят только министра: генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Новый состав правительства должны представить во второй половине дня в среду, 11 сентября. 

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Фото: facebook.com
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