Новости за ночь: Киев приостановил разрыв отношений с Москвой

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Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ, сообщает «Коммерсант». Последний раз Украина по собственной инициативе денонсировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной – это произошло 1 апреля текущего года.

Собеседник издания не исключили, что причиной приостановки расторжения соглашений могут быть кадровые перестановки в аппарате, в котором сейчас банально «не до этого».

