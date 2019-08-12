Новости за ночь: Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Главные события ночи по версии НСН.
СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35
Москва готова продать многоцелевые истребители Анкаре Су-35 при наличии у страны соответствующего желании, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турецкие власти оценивают его предложение России о закупке Cу-35. Ведомства, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению, пишет издание Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте. Если в итоге решение относительно российской техники будет принято положительное, будет дан старт переговорам с Россией по этому вопросу.
Священника из Гатчины отстранили от служения после грубого крещения
Игумен Фотий (Нечепоренко), который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запрещен в служении. А епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, отмечает сайт епархии, приносит родителям крещаемого извинения за поведение клирика.
Как отмечено на официальном сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви, священнослужитель отстранен от совершения Таинств сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения.
Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлено крещение в храме в Гатчине, во время которого священник троекратно окунает ребенка в воду, несмотря на нежелание на то присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать.
Студентов российских вузов начнет отчислять искусственный интеллект
В 2021 году студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. Как рассказал директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов, сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни.
После этого искусственный интеллект посоветует руководству вуза действия в отношении студента. При этом рекомендации сервиса не будут обязательными к исполнению и окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат.
Впрочем, искусственный интеллект будет не только наказывать, но и предлагать поощрять студента, отправлять его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить. Эксперты полагают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить процент отчисляемых студентов.
По словам Киясова, такой метод позволит исключить предвзятое отношение со стороны педагогов, пишет «РИА Новости». Тестирование системы начнется в нескольких вузах уже в этом году.
В российской армии появится сотовая связь
Российские военные обзаведутся своей сотовой связи. Как отмечают «Известия», в составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске. Такие средства связи выдерживают температуру от + 20 до + 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования. С их помощью подразделения смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 40 км от передвижной вышки.
Благодаря новой технике российские военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией. Такие устройства обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.
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