Новости за ночь: Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

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Москва готова продать многоцелевые истребители Анкаре Су-35 при наличии у страны соответствующего желании, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турецкие власти оценивают его предложение России о закупке Cу-35. Ведомства, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению, пишет издание Yeni Safak cо ссылкой на военный источник.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте. Если в итоге решение относительно российской техники будет принято положительное, будет дан старт переговорам с Россией по этому вопросу.

