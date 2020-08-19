Новости за ночь: СК возбудил дело из-за гибели генерал-майор в Сирии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью российского генерал-майора и ранением двух других российских военнослужащих в Сирии.

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», - говорится в сообщении СК. Председатель СК Александр Бастрыкин также выразил соболезнования родным погибшего военнослужащего.

Как напоминает RT, российские военные получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства на обочине дороги, по которой автоколонна возвращалась проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.

В июле и августе в Сирии также несколько раз пытались подорвать колонны совместных российско-турецких патрулей в Идлибе.

