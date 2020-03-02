Новости за ночь: Россия отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Командование российской группировки войск в Сирии не может гарантировать юезопаснгость полётов турецкой авиации в этой стране после решения Дамаска закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб. Об этом накануне заявил глава Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев, передаёт ТАСС.
В Сирии ранее сообщили, что турецкие F-16 сбили два их самолёта над зоной деэскалации в Идлибе. Дамаск, в свою очередь, отчитался об уничтожение нескольких ударных беспилотников ВС Турции.
Также приходили сообщения о поражении российского Су-24 из ПЗРК, однако эта информация не подтвердилась.
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