Новости за ночь: Россия отказалось гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

Командование российской группировки войск в Сирии не может гарантировать юезопаснгость полётов турецкой авиации в этой стране после решения Дамаска закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб. Об этом накануне заявил глава Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев, передаёт ТАСС.

В Сирии ранее сообщили, что турецкие F-16 сбили два их самолёта над зоной деэскалации в Идлибе. Дамаск, в свою очередь, отчитался об уничтожение нескольких ударных беспилотников ВС Турции.

Также приходили сообщения о поражении российского Су-24 из ПЗРК, однако эта информация не подтвердилась.

