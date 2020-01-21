Новости за ночь: РФ представила Совбезу ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

В марте 2019 года ОЗХО обнародовала доклад, в котором утверждалось, что в Думе была химическая атака с применением токсичного химического вещества – вероятно, хлора. На основании этих выводов западные страны обвинили в атаке авиацию Башара Асада.

Теперь представители России привели свидетельства сотен сирийцев, опрошенных в Думе. По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, их показания свидетельствуют о фальсификации «химатаки» в Думе. Сирийцы, в частности, рассказали, в местную больницу не поступали пострадавшие от той «химической атаки».

Кроме того, членам Совбеза показали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. Он рассказал, что участников первого расследования отстранили, и новые представленные ОЗХО выводы оказались прямо противоположны тому, что нашли его сотрудники.

Хендерсон рассказал, что он и его коллеги усомнились в том, что химатака действительно была. Его группа выяснила, что баллоны, вероятно, положили, а не сбросили с воздуха.

Несмотря на доводы российской стороны, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс продолжила обвинять Сирию в применении химоружия, а представительница миссии США при организации Черит Норман Шале заявила, что Россия «выгораживает» президента Сирии Башара Асада.

