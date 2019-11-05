Новости за ночь: Путин уволил генералов МЧС, МВД и СК РФ

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Военные США признали недостаточную эффективность обучения личного состава приемам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет издание Breaking Defence. Как утверждается, даже в случаях, когда специалистам предоставляется возможность вмешаться в работу локаторов, им приказывают прекратить тренировки.

Кроме того, уточняется, что американские солдаты часто забывают выключить мобильные телефоны, выдавая свое местоположение. Всеми этими недочетами, полагают военные, не преминут воспользоваться Россия и Китай.

