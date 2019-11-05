Новости за ночь: Путин уволил генералов МЧС, МВД и СК РФ
Главные новости минувшей ночи по версии НСН.
Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 11 генералов МЧС, МВД и СК РФ. Как сообщается, от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре генерала МВД и один генерал Следственного комитета. В числе уволенных генерал-майор МВД Александр Мельников, который обвиняется в мошенничестве.
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа
Украина готова к прекращению транзита российского газа, так как в подземных хранилищах государства находится рекордное количество топливо, достаточного для обеспечения отопительного сезона, заявил министр энергетики страны Алексей Оржель.
В то же время Оржель не исключил необходимости заключить с Россией новый контракт на транзит газа.
США расписались в неэффективности своих военных в радиоэлектронной борьбе
Военные США признали недостаточную эффективность обучения личного состава приемам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет издание Breaking Defence. Как утверждается, даже в случаях, когда специалистам предоставляется возможность вмешаться в работу локаторов, им приказывают прекратить тренировки.
Кроме того, уточняется, что американские солдаты часто забывают выключить мобильные телефоны, выдавая свое местоположение. Всеми этими недочетами, полагают военные, не преминут воспользоваться Россия и Китай.
Российская молодёжка обыграла канадцев на старте Суперсерии
Молодежная сборная России по хоккею U20 стартовала молодежной Суперсерии победой над командой лиги Квебека, обыграв канадцев со счетом 4:3. Матч состоялся в канадском городе Сент-Джон. По дублю оформили российские хоккеисты Александр Хованов и Дмитрий Завгородний.
6 ноября россияне встретятся со сборной QMJHL, а после им предстоит с командами хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
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