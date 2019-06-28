Новости за ночь: Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20
Главные события ночи по версии НСН.
Путин и Трам обменялись репликами на саммите G20
Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Осаку. Там главу государства встретили посол России в Японии, заместитель главы японского МИД и мэр японского города. На саммите Владимир Путин проведет два дня. Рабочий график российского лидера в эти дни будет насыщенным: четыре рабочих заседания саммита, встреча лидеров БРИКС, а между этими мероприятиями девять встреч с иностранными коллегами. Также состоятся расширенные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ.
На сегодня у Владимира Путина запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, она продлится час. Но никаких документов по её итогам не готовится. Перед началом саммита лидеры двух сверхдержав успели пообщаться пару минут.
Меж тем в интервью Financial Times ответил на вопрос о возможном преемнике. Президент России заявил, что думает об этом, начиная с 2000 года. Но ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России – решающий голос за избирателем.
Россия и Китай переходят на расчет в нацвалютах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом пишут «Известия» со ссылкой информацию замглавы министерства Сергея Сторчака.
Как пояснили в правительстве, это сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны.Если сейчас доля расчетов с Китаем в рублях достигла уровня 10%, то прогнозируется, что цифра может вырасти до 50%.
Порошенко обвинил ПАСЕ в пророссийской позиции по Крыму
Экс-президент Украины назвал абсолютно правильным решение делегации страны покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как написал политик в своем аккаунте, что возвращение России в ПАСЕ это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса». Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме
«Надеюсь, что наша делегация проведёт консультации с президентом и МИД, чтобы на следующей сессии принять скоординированную с нашими партнёрами позицию», — заявил Порошенко.
Хакеры безуспешно пытались взломать «Яндекс»
«Яндекс» подтвердил попытки взлома своих сервисов. Но в компании заявили, что специалисты выявили подозрительную активность и оперативно её нейтрализовали. Поэтому ущерба от действия хакеров не было. В частности, они не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов.
Злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными в течение нескольких недель. По информации «Яндекса», хакеры хотели получить доступ к технической информации, позволяющей подтверждать подлинность аккаунтов пользователей.
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