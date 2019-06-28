Новости за ночь: Путин и Трамп пообщались перед началом саммита G20

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Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Осаку. Там главу государства встретили посол России в Японии, заместитель главы японского МИД и мэр японского города. На саммите Владимир Путин проведет два дня. Рабочий график российского лидера в эти дни будет насыщенным: четыре рабочих заседания саммита, встреча лидеров БРИКС, а между этими мероприятиями девять встреч с иностранными коллегами. Также состоятся расширенные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ.

На сегодня у Владимира Путина запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, она продлится час. Но никаких документов по её итогам не готовится. Перед началом саммита лидеры двух сверхдержав успели пообщаться пару минут.

Меж тем в интервью Financial Times ответил на вопрос о возможном преемнике. Президент России заявил, что думает об этом, начиная с 2000 года. Но ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России – решающий голос за избирателем.

