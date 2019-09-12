Новости за ночь: Помпео может стать преемником Болтона

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Президент США Дональд Трамп подумывает над тем, чтобы назначить госсекретаря Майкла Помпео своим помощником по национальной безопасности. Таким образом глава Госдепа, возможно, будет совмещать две должности одновременно, сообщает CNN.

Ранее Трамп отправил в отставку с поста своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона, объяснив это решение накопившимися разногласиями. Отмечается, что последним госсекретарем США, одновременно занимавшим пост помощника по нацбезопасности, был Генри Киссинджер.

