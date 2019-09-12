Новости за ночь: Помпео может стать преемником Болтона
Главный новости за ночь по версии НСН.
Помпео нагрузят обязанности уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп подумывает над тем, чтобы назначить госсекретаря Майкла Помпео своим помощником по национальной безопасности. Таким образом глава Госдепа, возможно, будет совмещать две должности одновременно, сообщает CNN.
Ранее Трамп отправил в отставку с поста своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона, объяснив это решение накопившимися разногласиями. Отмечается, что последним госсекретарем США, одновременно занимавшим пост помощника по нацбезопасности, был Генри Киссинджер.
В США сочли провальными все испытания российского «Буревестника»
Новая российская крылатая ракета «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой испытывали пять раз, все попытки потерпели неудачу, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Тем не менее в США считают, что Россия ускорила процесс создания ракеты и может поставить ее на вооружение даже раньше, чем планировалось - в течение шести лет.
Бюро кредитных историй начнут получать сведения о доходах россиян
Бюро кредитных историй (БКИ) смогут получат право рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, раньше этим занимались только банки. Таким образом БКИ смогут получить информацию о доходах граждан.
Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в закон «О кредитных историях» будут внесены поправки, первое рассмотрение документа в Думе должно состояться уже в сентябре. При этом большинство юристов считают, что показатель долговой нагрузки того или человека не подпадает под категорию персональной информации, однако с этим пока не согласны в Центробанке.
Верховный суд РФ отменил решение о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России отменил все решения ниженстоящих инстаций о продлении ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Впрочем, он все равно останется под стражей в рамках вынесенного ему ранее приговора.
Хорошавин был задержан в марте 2015 года по обвинению в коррупции. В феврале 2018 года экс-губернатора приговорили к 13 годам колонии и штрафу.
СКР займется прической красноярского школьника
Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку из-за конфликта в школе в Сосновоборске, где администрация вынуждает школьника избавиться от «модной» прически.
Ранее СМИ сообщили, что четвероклассник, увлекающийся футболом, сделал прическу, как у известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. В ответ руководство школы потребовало от родителей либо подстричь ребенка, либо перевести его на домашнее обучение.
В отношении директора и завуча школы может быть заведено дело о превышении должностных полномочий.
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