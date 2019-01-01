Новости за ночь: Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует после проверки четверти протоколов на выборах в Верховную раду, куда проходят пять партий.
По данным ЦИК страны, она набрала 42,03% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — за жизнь» с 12,5% голосов, на третьем — «Европейская солидарность» - у нее около 9%. За ними следуют «Батькивщина» - 8% и «Голос» - 6%.
Сообщается, что итоговая явка на выборах в Верховную раду составила 49%.
В посольстве Туркменистана назвали ложью слухи о смерти Бердымухамедова
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова являются абсолютной ложью. Об этом заявили в посольстве Туркменистана в Москве.
Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабе сообщил о смерти 61-летнего президента. Бердымухамедов не появлялся на публике 10 дней — с 5 по 15 июля.
15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о нем не было.
Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими увлечениями: стрельбой и метанием ножей, игрой на гитаре и пианино, скачками, дрифтом и чтением рэпа.
Правила провоза багажа в России ужесточат
В России ужесточат правила провоза багажа через границу. Как пишет «Российская газета», они начнут действовать с 19 августа.
Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввести в страну не более пяти килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.
Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По новым правилам, пассажир любого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, причем в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Metallica спела Цоя в Лужниках
Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на большом концерте в столичных «Лужниках». На опубликованных кадрах видно, как музыкантам подпевает весь стадион.
Для музыкантов Metallica стало давней традицией играть песни самых влиятельных групп страны, в которой они выступают. В мае прошлого года на концерте в Стокгольме американская рок-группа исполнила песню группы ABBA Dancing Queen.
Напомним, накануне в Лужниках состоялся единственный концерт Metallica в России в рамках мирового турне.
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