Новости за ночь: Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

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Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова являются абсолютной ложью. Об этом заявили в посольстве Туркменистана в Москве.

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабе сообщил о смерти 61-летнего президента. Бердымухамедов не появлялся на публике 10 дней — с 5 по 15 июля.

15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о нем не было.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими увлечениями: стрельбой и метанием ножей, игрой на гитаре и пианино, скачками, дрифтом и чтением рэпа.



