Новости за ночь: Оппозиция Черногории сочла ошибкой поддержку антироссийских санкций
Власти Черногории допустили ошибку, поддержав санкции против России, заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич. По его словам, из-за этого страна понесла экономические потери – с учётом того, что раньше экспортировала вино в РФ, а значительную часть во въездном туристическом потоке составляли россияне, передаёт РИА Новости.
Кривокапич отметил, что Черногория – не настолько большое государство и не может иметь влияния на глобальном уровне. «Известно, кто косит, а кто воду носит, поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации», - сказал он.
Политик также напомнил об исторических связях и вкладе РФ в экономику Черногории, выступив за улучшение отношений между двумя странами.
Как передаёт RT, на парламентских выборах 30 августа с результатом в 35,06% победила правящая «Демократическая партия социалистов» президента Мило Джукановича. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» Кривокапича набрала 32,55% голосов. С учётом поддержки других оппозиционных сил объединённая оппозиция впервые за 30 лет получила больше голосов, чем правящая партия, и объявила о формировании парламентского большинства.
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