Новости за ночь: МИД РФ прокомментировал возможное продление санкций ЕС

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Продление антироссийских санкций Евросоюзом контрпродуктивно для самого ЕС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. По её мнению, «фарс заключается в том, что, по сути санкции разорительны для самого Евросоюза». Старому Свету предстоит немало трудностей в связи с Brexit и растягивать санкции в отношении РФ, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона в частности по энергетическому взаимодействую с Россией, которое возрастает, это все контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для ЕС».

Ранее стало известно, что есть предварительная договорённость относительно продления ограничений в отношении России еще на полгода.

Напомним, первый пакет санкций против нашей страны был введен еще в 2014 году после присоединения Крыма к России.

