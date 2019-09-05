Новости за ночь: МИД РФ прокомментировал возможное продление санкций ЕС
Главные события ночи по версии НСН.
Захарова назвала фарсом грядущее продление антироссийских санкций
Продление антироссийских санкций Евросоюзом контрпродуктивно для самого ЕС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. По её мнению, «фарс заключается в том, что, по сути санкции разорительны для самого Евросоюза». Старому Свету предстоит немало трудностей в связи с Brexit и растягивать санкции в отношении РФ, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона в частности по энергетическому взаимодействую с Россией, которое возрастает, это все контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для ЕС».
Ранее стало известно, что есть предварительная договорённость относительно продления ограничений в отношении России еще на полгода.
Напомним, первый пакет санкций против нашей страны был введен еще в 2014 году после присоединения Крыма к России.
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Власти собираются мониторить контент, который просматривают пользователи в рунете. Как пишут «Ведомости», администрация президента вместе с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров и показов интернет-рекламы. Единого мнения, как будет воплощена и работать эта идея пока непонятно.
Эксперты полагают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу).
Лавров счел неверным считать Китай «старшим братом» России
Сергей Лавров отказался считать Китай «старшим братом» России. В интервью газете «Известия» глава МИД подчеркнул, что Москва выступает за отношения между государствами, «которые выстраиваются на основе взаимной выгоды и не являются диктатом с чьей-либо стороны».
Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что российско-китайское партнёрство, как в частном, так и в государственном секторе, носит взаимовыгодный характер. Отношения между Москвой и Пекином, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень, включают стратегическое взаимодействие и многоплановое партнерство. Поэтому мнение критиков сближения Москвы и Пекина о том, что Китай является «старшим братом» России, Лавров считает несостоятельным.
Правительство Японии отреагировало на открытие рыбозавода на Шикотане
Япония обещает ответить России на открытие рыбоперерабатывающего завода на Шикотан. Этот остров Россия считает своей территорией, Япония надеется вернуть территории под свою юрисдикцию
Накануне президент на полях Восточного экономического форума и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий, в том числе и на острове Шикотан.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что кабинет министров надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода, но отвечать на вопрос, будет ли этот момент обсуждаться на предстоящих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией отказался.
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