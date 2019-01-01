Новости за ночь: Медведев ответил за хамство в «Единой России»

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Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о проблемах с доверием граждан к партии. Об этом он написал в статье для газеты «Известия».

Медведев отметил, что в «Единой России» есть множество профессиональных политиков, однако чаще в СМИ появляется информация о других представителях партии, тех, кто, по его словам, «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».

Председатель российского правительства пояснил, что для пресечения таких случаев используется внутрипартийный контроль, однако также необходимо наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами. Напомним, ранее премьер уже говорил о планах реформировать «Единую Россию».

