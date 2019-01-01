Новости за ночь: Медведев ответил за хамство в «Единой России»
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Медведев прокомментировал хамство в «Единой России»
Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о проблемах с доверием граждан к партии. Об этом он написал в статье для газеты «Известия».
Медведев отметил, что в «Единой России» есть множество профессиональных политиков, однако чаще в СМИ появляется информация о других представителях партии, тех, кто, по его словам, «не стесняется демонстрировать чванство и хамство».
Председатель российского правительства пояснил, что для пресечения таких случаев используется внутрипартийный контроль, однако также необходимо наладить взаимодействие со СМИ, блогерами и гражданскими активистами. Напомним, ранее премьер уже говорил о планах реформировать «Единую Россию».
СМИ узнали об уходе из Росгвардии двух ключевых генералов
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и куратор тыловых вопросов генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Сообщается, что в связи с их уходом глава службы Виктор Золотов уже подписал ряд документов, перераспределяющих обязанности между заместителями.
По словам источников, Меликов заступился за Милейко, к которому появились претензии после внутренней проверки, и после того, как первому замглавы Росгвардии не удалось отстоять перед Золотовым куратора тыловых вопросов, он решил уйти вместе с ним.
Один из источников сообщил изданию, что Меликов и Милейко «уходят “в никуда”».
Изменились правила продажи молочных продуктов в России
В России изменились правила продажи молочных продуктов с 1 июля. Теперь молоко и молочные продукты, не содержащие в своем составе заменитель молочного жира, должны стоять на отдельной полке. Помимо этого, на такой продукции будет стоять соответствующая пометка.
Такое постановление правительства было подписано в конце января российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Напомним, в прошлом году Роскачество после проверки 16 торговых марок молока в четверти из них обнаружило нарушения, такие как наличие растительных жиров, антибиотиков, снижение жирности.
Организаторы G20 присвоили южные Курилы Японии
На официальном сайте «Большой двадцатки опубликован видеоролик, посвященный городу Осака, где в конце июня прошел очередной саммит G20.
На третьей секунде видео появляется карта Японии с включенными в нее четырьмя российскими островами Курильской гряды.
Напомним, что Токио не признает российский суверенитет над Южными Курилами и изображает на карте их своей территорией.
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