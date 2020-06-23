Новости за ночь: Левченко просит Путина разрешить избираться в Иркутской области
Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разрешить ему баллотироваться на должность губернатора. Соответствующее письмо направлено в администрацию главы государства, сообщил пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
Акцент в послании сделан на том, что в непростой для страны отрезок времени выборы в субъектах федерации важно организовывать без дополнительных препятствий для избирателей и самих кандидатов, предает РИА ФАН.
Сейчас формально Левченко, член КПРФ, не может принимать участие в досрочных выборах, которые назначены в Иркутской области на 13 сентября. Дело в том, что он оставил свою должность по собственному желанию 12 декабря 2019 года. Временно исполняет обязанности губернатора Игорь Кобзев.
Принимаю отставку Левченко, президент констатировал наличие в регионе немалого числа проблем, отмечает RT. Однако, как подчеркнул Путин, нельзя сказать, что «губернатор Левченко совсем уж там плохо работал». В октябре прошлого года президент подверг критике темпы выдачи сертификатов на ремонт жилья гражданам, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Сейчас в предвыборной гонке участвуют семь кандидатов. Среди них - врио губернатора Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, представители партий «Родина», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Справедливой России».
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