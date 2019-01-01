Новости за ночь: Лавров призвал Европу не слушать установки «из-за океана»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал политизированной позицию Дании по проекту «Северный поток-2». По словам министра, королевство медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своих исключительной экономической зоне.

Министр иностранных дел добавил, что Европе следует руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном» при принятии решений по «газовому» и другим вопросам.

При этом Лавров отметил, что строительство газопровода из России в Германию идет по плану, и уже уложено порядка 60 процентов от его общей протяженности.

Министр иностранных дел РФ также заявил, что поправки к газовой директиве «третьего энергопакета» Евросоюза направлены на срыв реализации проекта «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью немецкой газете «Райнише пост», которое опубликовано на сайте российского МИД.



