Новости за ночь: Лавров призвал Европу не слушать установки «из-за океана»
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Лавров прокомментировал реализацию проекта «Северный поток-2»
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал политизированной позицию Дании по проекту «Северный поток-2». По словам министра, королевство медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своих исключительной экономической зоне.
Министр иностранных дел добавил, что Европе следует руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном» при принятии решений по «газовому» и другим вопросам.
При этом Лавров отметил, что строительство газопровода из России в Германию идет по плану, и уже уложено порядка 60 процентов от его общей протяженности.
Министр иностранных дел РФ также заявил, что поправки к газовой директиве «третьего энергопакета» Евросоюза направлены на срыв реализации проекта «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью немецкой газете «Райнише пост», которое опубликовано на сайте российского МИД.
Антонов: США объявили России «визовую войну»
Вашингтон развязал «визовую войну» в отношении российских дипломатов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, от этого также страдают и американские дипломаты в России.
Антонов напомнил, что в апреле прошлого года 60 российских дипломатов со своими семьями были высланы из Соединенных Штатов.
Россиян предупредили об аномальной жаре
В ближайшие пять лет в России может установиться период аномальной жары, заявил в интервью телеканалу «Звезда» старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН климатолог Александр Чернокульский.
Эксперт отметил, что в Европе в этом году температура достигает +42…44 °С, в то время как в России «достаточно холодно». По его словам, это все часть одного процесса.
«Когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой - заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», - сказал климатолог.
Обсуждается возможность полета россиян в космос на новых кораблях США
«Роскосмос» и NASA обсуждают, когда и при каких условиях российские космонавты начнут полеты на новых американских кораблях в составе смешанных экипажей.
«Идут обсуждения по поводу запусков коммерческих кораблей и распределения кресел»,— представитель NASA в беседе с «РИА Новости».
Ранее источник сообщал, что первый экипаж отправится на американском корабле к Международной космической станции весной 2020 года, но пока неясно, на каком корабле.
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