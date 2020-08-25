Новости за ночь: Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Киев разрешит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, заявил в интервью украинским СМИ глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент страны Леонид Кравчук.
Политик при этом подчеркнул, что речь о том, чтобы «дать воду людям», а не промышленным предприятиям и военным базам, передаёт РИА ФАН.
Кравчук фактически повторил тезисы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот в начале августа высказался в том же духе: что власти страны готовы обеспечить крымчан водой в случае гуманитарной катастрофы, но поставлять воду военным базам не собираются. Шмыгаль также отметил, что перекрытия Северо-Крымского канала поставлять воду по существующей инфраструктуре невозможно – требуется ремонт, напоминает телеканал «360».
В марте Шмыгаль объяснял, что технически невозможно разделить воду, которая пойдёт на нужды населения и, например, на военные базы.
Водная блокада Крыма продолжается с 2014 года, когда полуостров вошёл в состав России. Киев продолжает считать территорию Крыма своей, но при этом не поставляет ни воду, ни электроэнергию.
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