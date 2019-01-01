Новости за ночь: Ким Чен Ын обрадовался России и отказался от каравая

Ким Чен Ын назвал приезд в Россию «первым шагом» перед новыми визитами

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что рад приехать в Россию. Так он высказался во время остановки на станции Хасан в Приморье, говорится на сайте администрации региона. Там его встретили российские чиновники, в числе которых был губернатор Приморья Олег Кожемяко и посол России в Северной Корее Александр Мацегорой. Ким Чен Ын отметил, что его приезд — лишь «первый шаг» и он намерен приезжать еще не раз. В свою очередь Кожемяко сообщил гостю, что во время работы в Амурской области встречался с предыдущим главой КНДР — отцом Ким Чен Ына Ким Чен Иром. Северокорейский лидер ответил, что знает об этом событии по фотографиям. Девушки в русских народных костюмах преподнесли Ким Чен Ыну каравай, от которого он, правда, отказался, передает ТАСС. Далее гость отправился в Уссурийск, откуда поедет во Владивосток, где 25 апреля запланирована его встреча с президентом Владимиром Путиным.



Посол США погрозил России «ста тысячами тонн международной дипломатии» в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка должна стать сигналом для Москвы. По его словам, это ответ на «дестабилизирующую деятельность России по всему миру». Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов. Хантсман также отметил, что каждый авианосец, развернутый в Средиземном море, представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Две авианосные группы американского флота приступили к совместным операциям в регионе 23 апреля, передает РИА Новости. В группировку входят более 130 самолетов, 10 кораблей, а также девять тысяч моряков и морских пехотинцев.

Впервые в России суд оштрафовал гражданина за оскорбление государства

Суд в Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства. Ему назначили административный штраф в 30 тысяч рублей, говорится на сайте инстанции. Мужчина осужден за размещение в открытом доступе в Сети две записи, которые в неприличной форме оскорбляют «человеческое достоинство и общественную нравственность». Решение суда в силу пока не вступило, осужденный имеет право обжаловать его в областном суде. Президент подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы 18 марта. За это предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. За повторный поступок штраф увеличивается в разы, возможен также административный арест на срок до 15 суток.

Спецслужбы Индии предупредили о возможности новых терактов на Шри-Ланке

Власти Индии предупредили правительство Шри-Ланки о возможности новых террористических атак. Эта информация была получена в ходе допроса мужчины, задержанного в Индии. Он сообщил следователям имя предполагаемого террориста, которого, по его словам, обучал на Шри-Ланке. Это Захран Хашим, являющийся одним из смертников. Мужчина связан с экстремистской группировкой National Thowfeek Jamaath, сообщает источник CNN. Добавим, утром 21 апреля во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в том числе в церквях и отелях. Ответственность за теракты взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Жертвами стали более 300 человек, еще около 500 ранены.







