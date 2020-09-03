Новости за ночь: «Качество» российской элиты оказалось на уровне Ботсваны

Россия заняла 23-ю строчку из 32 в индексе качества элит, разработанном исследователями из швейцарского университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково». При оценке качества элит использовались 72 показателя по четырём составляющим: политическая и экономическая власть, политическая и экономическая ценность.

Как отмечается в релизе «Сколково», индекс качества элит показывает степень совокупного влияния национальных элит на общество по таким параметрам, как создание и перераспределение ценностей, а также способность элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях.

Индекс российской элиты составил 48,9 балла – столько же, сколько в Ботсване, и чуть меньше, чем в Саудовской Аравии, следует из доклада. Для сравнения, во главе списка Сингапур с индексом качества элит в 68,5 балла. В топ-5 вошли Швейцария, Германия, Великобритания и США. Выше России, в частности, оказались Польша, Китай и Казахстан, ниже – Пакистан, Турция, Нигерия, Египет.

Для российских элит характерны высокие оценки по макроэкономике (инфляция, госдолг) и низкие – по административной децентрализации и вовлечённости в экономическую глобализацию.

Комментируя оценку российской элиты, эксперты называют главой проблемой взаимное недоверие правительства, граждан и бизнеса. Из-за этого расходы на ведение бизнеса увеличиваются, эффективность институтов падает, капитал и «мозги» выдавливаются из страны, говорят они.

