Политика

Новости за ночь: В Бурятии разбился самолет Ан-24

27 июня07:27

Главные события ночи по версии НСН.

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В авиакатастрофе в Бурятии погибли два пилота

При аварийной посадке самолета АН-24 авиакомпании «Ангара» погибли два пилота. Борт вылетел сегодня утром из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Уже заходя на посадку, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении его развернуло, борт врезался в очистные сооружения. Пробив их ограждение, самолет загорелся. В результате погибли двое пилотов. Спасены 42 взрослых и один ребенок. 19 человек получили ранения.

Как сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев, власти держат ситуацию на контроле.

На месте происшествия работают 3 расчета ГПС и 2 ДПК. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

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Делегации 7 стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Член украинской делегации Сергей Соболев отметил, что это решение было принято после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. За принятие этого документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.

Резолюция, в частности, предписывает, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила уплату членских взносов в Совет Европы.

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В России подорожало высшее образование

Высшее образование в России подорожало. По данным Росстата, стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях увеличилась на 15-19%. Семестр учебы в госуниверситете стал дороже в мае и обходится почти в 69 тысяч рублей.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей.

В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15%. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.

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Умер солист и основатель группы «Високосный год»

В Москве умер солист и основатель группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.

Он подчеркнул, что автор таких хитов, как «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и многих других скончался от остановки сердца 25 июня. Илье Калинникову было 46 лет.

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
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