Новости за ночь: В Бурятии разбился самолет Ан-24
Главные события ночи по версии НСН.
В авиакатастрофе в Бурятии погибли два пилота
При аварийной посадке самолета АН-24 авиакомпании «Ангара» погибли два пилота. Борт вылетел сегодня утром из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Уже заходя на посадку, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении его развернуло, борт врезался в очистные сооружения. Пробив их ограждение, самолет загорелся. В результате погибли двое пилотов. Спасены 42 взрослых и один ребенок. 19 человек получили ранения.
Как сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев, власти держат ситуацию на контроле.
На месте происшествия работают 3 расчета ГПС и 2 ДПК. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.
Делегации 7 стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Член украинской делегации Сергей Соболев отметил, что это решение было принято после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. За принятие этого документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.
Резолюция, в частности, предписывает, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила уплату членских взносов в Совет Европы.
В России подорожало высшее образование
Высшее образование в России подорожало. По данным Росстата, стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях увеличилась на 15-19%. Семестр учебы в госуниверситете стал дороже в мае и обходится почти в 69 тысяч рублей.
По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей.
В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15%. В связи с этим россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Позже вице-премьер Татьяна Голикова опровергла эту информацию.
Умер солист и основатель группы «Високосный год»
В Москве умер солист и основатель группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.
Он подчеркнул, что автор таких хитов, как «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и многих других скончался от остановки сердца 25 июня. Илье Калинникову было 46 лет.
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