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Делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Член украинской делегации Сергей Соболев отметил, что это решение было принято после того, как ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объёме. За принятие этого документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.

Резолюция, в частности, предписывает, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.

Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила уплату членских взносов в Совет Европы.

