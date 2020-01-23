Новости за ночь: Генсек ООН назвал угрожающих миру четырех «всадников апокалипсиса»

23 января 202007:58

Мир приближается к точке невозврата: прогрессу в XXI веке угрожают четыре надвигающихся угрозы – «всадники апокалипсиса», заявил на Генассамблее ООН генеральный секретарь этой международной организации Антониу Гутерриш.

Первым «всадником» Гутерриш считает «высочайшую геополитическую напряженность», передает ТАСС. Он упомянул о терактах и растущей ядерной угрозе.

Вторая глобальная проблема – «экзистенциальный климатический кризис», сказал генсек ООН. По его словам, из-за рекордного роста средней мировой температуры миллионы видов живых оказались на грани вымирания, констатировал он.

После того, как июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, Гутерриш объявил о «чрезвычайной климатической ситуации» на планете, напоминает RT. Уже после этого начались катастрофические масштабные пожары в Австралии.

Третьим «всадником» Гутерриш назвал глубокое глобальное недоверие. Генсек ООН подразумевает снижение доверия к политическим институтам, рост неравенства, отмечая и требования женщин о равенстве прав и защите от насилия.

Четвертая угроза – злоупотребления технологическим прогрессом, добавил Гутерриш.

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